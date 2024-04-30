تقديرات برفض حماس للاقتراح المصري في ظل تعنت نتنياهو

العالم _ خاص بالعالم

إسرائيليا، قررت تل أبيب تشكيل وفدها المفاوض من المستوى المهني والإبقاء على كبار مفاوضيها في تل أبيب، وفق ما أكدت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية التي أوضحت أن مغادرة الوفد إلى القاهرة ستكون خلال الساعات القادمة بناء على الرد الفلسطيني. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن حماس طالبت عبر الوسطاء بالحصول على ضمانات بأن يؤدي الاتفاق إلى وقف كامل للحرب.

الهيئة ذكرت أن مدة وقف إطلاق النار ستحدده تل أبيب وفقا لعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المحتملة؛ فيما كشفت القناة الثالثة عشر أن سلطات الاحتلال تطالب بالإفراج عن 33 أسيرا في إطار الصفقة، فيما تقول حماس إنها مستعدة لإطلاق سراح 20 أسيرا من النساء وكبار السن والمرضى.

خلافات أطراف المفاوضات، تأتي وفق التقديرات الاسرائيلية، بأن حماس سترفض الاقتراح المصري بشأن صفقة التبادل الجديدة، في ظل رفض إسرائيلي للالتزام بإنهاء الحرب على غزة. موقف ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير هو الوحيد الذي يرفض المقترح.

تعنت نتنياهو يأتي تزامنا مع اشتعال الشارع الإسرائيلي، وانتقال الوضع في تل أبيب إلى مواجهات واشتباكات بين الشرطة والمستوطنين في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال، لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وإعادة ذويهم فورا.