العالم – خاص بالعالم

نتنياهو قال إن فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا. وشدد على ان قرار محكمة لاهاي أو أي قرار آخر لن يثني كيانه عن تحقيق أهداف الحرب، فيما اعتبر محاولة لإفشال المفاوضات ودفع المقاومة الفلسطينية لرفض اي اتفاق بسبب نية نتنياهو استكمال العدوان.



وزير الأمن القومي في الكيان إيتمار بن غفير، قال ان نتنياهو وعده بالدخول الى رفح وأن الحرب لن تنتهي وبعدم التوصل إلى صفقة غير لائقة، بحسب وصفه. واضاف انه حذر نتنياهو من مغبة عدم الدخول إلى رفح وإنهاء الحرب، وان الاخير يدرك تداعيات هذا الامر.

من جانبه دعا وزير مالية كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو لعدم رفع الراية البيضاء وان لا يمنح قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار فرصة لاذلال تل ابيب.



زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد، اعتبر ان"إسرائيل" تحولت إلى رهينة بيد مجانين عديمي المسؤولية. واضاف ان وزيرا لديه سجل جنائي في إشارة الى بن غفير يقف في ديوان رئيس الحكومة ويهدده من عواقب عدم تنفيذ ما يمليه عليه.

واوضح ان بن غفير يقول للعالم برمته ولدول المنطقة إن نتنياهو ضعيف ويعمل لديه. داعيا إلى عقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى لو أدت إلى وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وتنحي حكومة نتنياهو.



وفي سياق المفاوضات غادر وفد حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة بعد أن تسلم اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة.

وتوجه نحو الدوحة، للتشاور بالأفكار وما طُرح على المقاومة، على أن يعود لمصر برد مكتوب بشأن مقترح الهدنة الأخير.

فيما شدد مصدر من حماس على أن الحركة معنية بالرد بأسرع وقت ممكن.

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