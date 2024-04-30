نفّذ إحداهما سائح تركي.. تفاصيل عمليتي طعن ودهس بالقدس وجنين 

العالم – خاص بالعالم

وفي هذا السياق شهدت البلدة القديمة بالقدس المحتلة عملية طعن نفذها سائح تركي، قرب باب الساهرة في البلدة القديمة ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي، أما الشاب التركي فاستشهد اثر أطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال المنتشرة في المنطقة

وتزامن ذلك مع عملية دهس نفذت قرب بلدة برطعة بقضاء جنين شمال الضفة الغربية مما ادى لاصابة مجندة

واستمرارا لسياسة الاحتلال في القمع والتضييق على الفلسطينيين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينين في مخيم عسكر القديم شرق نابلس وسط مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين

كما اقتحم الاحتلال بلدات جنوب جنين وشرقي طولكرم اما في بيت لحم فقد اعتقل الاحتلال فلسطينيين -أحدهما امراة- من قرية عيلة، كما تم اعتقال اربعة مواطنين في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

وشهدت الخليل ايضا اقتحامات من قبل قوات الاحتلال لمناطق عدة بينها مدرستان، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق بسبب اطلاق قنابل الغاز عليهم في إحدى المدرستين بينما اعتقلت القوات الاسرائيلية في المدرسة الثانية موظفا عقب الاعتداء عليه.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء عشرة فلسطينيين على الأقل بالضفة بينهم فتاة وأسرى سابقون لترتفع حصيلة المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى8515 شخصا.

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