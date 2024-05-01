شاهد فعاليات المعرض الدولي الـ6 لقدرات التصدير الإيرانية

العالم – خاص بالعالم

أكثر من (الفي) تاجر و مستثمر ورئيس غرفة تجارية من 120 دولة حول العالم يشاركون في معرض ايران إكسبو ٢٠٢٤ بنسخته السادسة ليتعرفوا على قدرات الشركات الايرانية وهذا المعرض يعتبر هو أکبر حدث تجاری في اقتصاد ايران.



وقال ميثم لطيفي مساعد الرئيس الايراني ورئيس التنظيم الإداري والتوظيف:"من المؤكد أن إحدى سياسات الحكومة الثالثة عشرة هي مسألة حسن الجوار والعلاقات الوثيقة مع جيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا الصدد، طرحنا مسألة الدبلوماسية الإدارية من أجل تسهيل هذه العمليات الإدارية بين الدول بحيث يمكن للدول المجاورة أن تتعاون معنا بسهولة في المجالات الاقتصادية والثقافية".



هذا المعرض، يعرض سبع مجموعات سلعية وهي الصناعات الغذائية والزراعة والثروة السمكية؛ صناعة السجاد اليدوي؛ الحرف اليدوية والسياحة، الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية؛ و صناعة البناء والخدمات الفنية والهندسية ومجموعة البتروكيماويات.



وقال أمير حسين زاده المساعد الاقتصادي لمحافظة كرمان:"شاركنا في معرض اكسبو بانتاجاتنا وهي المواد الغذائيه منها الفستق والاعشاب الطبيه والسجاد والنحاس ونصدر هذه السلع الغير النفطية الى العالم".

زيادة التبادلات التجارية، وتعزيز إلانتاج مرحبا الوطني وخلق حوار اقتصادي وتجاري وصناعي جديد مع مختلف دول العالم من اهم اهداف إقامة معرض إيران إكسبو.

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