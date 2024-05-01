شاهد..إعتراف أمريكي بالفشل أمام القدرات العسكرية اليمنية في البحر

العالم – خاص بالعالم

المتحدث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع وفي اخر تصريحاته اعلن أنّ القوات المسلحة اليمنية كثفت عملياتها نصرة لغزة مضيفا انها استهدفت مُدمّرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

مشيرا ان القوات اليمنية استهدفت سفينة سيكلادس، مُحققةً إصابات دقيقة وان استهدافها جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراشِ عبر أسلوب الخداع والتمويه، بادعاء توجهها إلى ميناءٍ آخر.



وفي سابقة من نوعها نشر الاعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية مشاهد استهداف السفينة سيكلادس التي كانت تبحر في المحيط الهندي وتبعد عن اليمن مئات الكيلومترات بطائرة مسيرة من نوع شهاب.



وتظهر المشاهد لحظة إطلاق المُسيّرة، ثمّ توثيقها السفينة المستهدفة حتى تحقيقها إصابةً مباشرة.



وقد اثارت العملية العديد من التسائلات في وسائل الاعلام ومراكز البحوث العسكرية الغربية حيث قالت ان العملية الجديدة للقوات اليمنية ظهرت ان لديها قدرة على الضرب لمسافات بعيدة جدا وان اصابتها دقيقة.

وذكرت وثيقة نشرتها القوات البحرية المشتركة أن التحالف الامريكي تلقى تقريرا يفيد بأن طائرة بدون طيار تعرف باسم نظام جوي غير مأهول هاجمت السفينة بينما كانت على بعد مئة ثلاثمئة واربعة عشر كيلومتر عن جزيرة سقطرى اليمنية وتبعد الجزيرة عن صنعاء اكثر من الف كيلومتر.



وفي السياق نفسه قالت صحيفة مارين كوربس تايمز المعنية بأخبار البحرية الأمريكية، أن مشاة البحرية الأمريكية فشلوا في التصدي للعمليات اليمنية في البحر مضيفة ان مشاة البحرية يتعلمون من تكتيكات اليمنيين في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة في تقرير إن اليمنيين يحددون مواقع السفن ثم يطلقون طائرات وصواريخ عليها وينتقلون إلى مكان آخر مما يجعل من الصعب تعقبهم مضيفة انهم يملكون انظمة معقدة وأن الجيش اليمني يطور جهوده بسرعة وان لديه قدرات ممتاز لكيفية اجراء استطلاع فعال واستطلاع مضاد ومنع دخول البحر خلال المواجهات.

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