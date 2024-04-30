إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس في جنين + فيديو

العالم - الإحتلال

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب باص على مدخل بلدة برطعة قرب جنين، بعد تنفيذ عملية دهس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو آثار الرصاص الكثيف صوب الباص، فيما انسحب منفذ العملية بسلام.

وتزامنت عملية الدهس في جنين مع عملية طعن بطولي وقعت في وقت مسبق من اليوم ، حيث نفذ شخص من الجنسية التركية الطعن في القدس مما أدى الى اصابة جندي اسرائيلي وفقا لما افادت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي .

وتتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، والتي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين، ردا على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.

وقبل يومين، أصيب جندي من جيش الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللها إلقاء عبوات ناسفة وحجارة.

وبحسب ما رصده مركز معلومات فلسطين “معطي” مؤخرا، فقد وقعت 8 أعمال للمقاومة في الضفة، بينها عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب عملية إلقاء عبوات ناسفة و4 مواجهات وإلقاء حجارة في مناطق عدة بالضفة، ومظاهرة واحدة.