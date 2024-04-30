"لاأخلاقي ومثير للاشمئزاز".. ناشطة تقاطع كلمة وزير الدفاع الاميركي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أوستن وهو يلقي شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، وأشخاصا يصرخون بوجهه: "أنت تدعم الإبادة الجماعية في غزة".

وتعالت أصوات المحتجين خلال كلمة أوستن في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي قائلين: "عيب عليك!عار عليك!، "هذا غير قانوني وغير أخلاقي ومثير للاشمئزاز"

واتهمت المرأة المحتجة أوستن بالكذب على الأمريكيين بشأن المجازر في غزة، قائلة: " العالم باسره يشاهد ماذا نفعل في غزة الآن، أنتم تدعمون الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي آخر عبارة قالتها قبل أن يتم طردها من قاعة الاجتماع من قبل الحراس قالت المرآة "الحرية لفلسطين".