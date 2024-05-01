تل أبيب تعلن الوقف النهائي لاستخدام منظومة باتريوت في غضون شهرين

العالم-الاحتلال

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، عن بيان أورده الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال ، أنه “سيتم وقف تشغيل منظومة باتريوت، المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم “ياهالوم” (كلمة عبرية تعني “الماس”)، نهائياً في غضون شهرين”.

وقال قائد الكتيبة 138 في قوات الدفاع الجوي التابعة للكيان الصهيوني، التي تشغل منظومة “باتريوت”: “نحن حالياً بصدد تقليل عدد البطاريات حتى يتم إغلاق النظام بأكمله”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أفادت قيادة سلاح الجو الصهيوني، أنها بصدد إيقاف العديد من بطاريات “باتريوت” عن العمل، على أن يخضع عناصر السلاح للتدريب على تشغيل منظومة “القبة الحديدية” بدلاً من ذلك.

يشار إلى أن منظومة “باتريوت” الأمريكية الصنع، نُشرت للمرة الأولى في الاراضي المحتلة أثناء في عام 1991، لاعتراض صواريخ “سكود”، ولكن أول استخدام فعلي لها كان في عام 2014، حين اعترضت مسيرة أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة.

وخلال العقد الأخير، اعترضت المنظومة 10 أهداف فقط، وفقا لجيش الاحتلال، ولم يكن الصاروخ الاعتراضي على المستوى التحدي دائما، حيث فشل في إسقاط العديد من الأهداف على مر السنين.