المحافظات اليمنية تشهد إستنفاراً عسكرياً واسعاً لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

تغير كبير على مستوى المنطقة، قوة عسكرية ضخمة بل ضاربه، عتاد عسكري وسلاح لا يعرف عدده ولا نوعه، ضربات في العمق الاسرائيلي وطالت الأمريكي أيضا ببوارجه ومدمراته البحرية، حتى أعلن مؤخرا سحبها من البحر الأحمر، ولكل الخيارات الأمريكية الخفية، يوكد اليمن وقواته بمختلف تشكيلاتها أنهم في حالة استعداد ويقضه تامه للضرب بيد من حديد.

وقال العميد الركن بحري فتح الوصابي قائد الشرطة البحرية:" بحسب التوجيهات الاخيرة للسيد عبد الملك الحوثي نحن في القوات البحرية في حالة استعداد بأقصى درجات الاستنفار العالي فكل القوات البحرية قيادة ووحدات وتشكيلات بمختلف صنوفها هي في حالة استنفار واستعداد".



سياسية الوجهين لا يعرفها القادة هنا في اليمن، إما مع غزة او ضدها، ولكل واحد منهما طريق يكشف حقيقة إيمانه، وما يتربى عليه الرجال في هذه الساحات من إيمان وهدى قراني، كفيل ببناء جيل لا يتصدع ولا يغره شيء، من مغريات ثلاثي الشر في حربهم ضد الإسلام.

وقال اللواء احمد البشري احد قيادات أنصار الله في الحديدة:" نحن في هذا اليوم ندشن المرحلة الرابعة من التدريب والتأهيل العسكري لقوات التعبئة العامة في اطار الجهوزية والاستعداد التي تشهدها جميع ميادين هذا الشعب اليمني العظيم اسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأكبر مظلومية في العصر الحديث فنحن نؤكد اليوم الجهوزية والاستعداد العالي".



مناورات عسكرية منها البحرية والجوية والبرية وجميعها محاكاة للمعركة المقدسة ضد العدو الامريكي وأذنابه في المنطقة، وعشرات الالاف من المجاهدين والعسكريين يسندهم ابناء الشعب اليمني في انتظار لحظة الالتحام مع الامريكي ان استطاع.

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