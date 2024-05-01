'حزب الله' يستهدف 3 مبان فیها جنود صهاينة وموقعا عسكريا إسرائيليا

العالم - لبنان

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 5:50 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".

- عند ‏الساعة 5:35 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".‏

-عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".‏

- عند الساعة 08:15 ‏من صباح اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية".‏

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تلاها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة".