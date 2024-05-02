وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ"!!

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وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن مسرب المعلومات والأخبار بشأن مشاكل وعيوب تصنيع طائرات "بوينغ" الأمريكية يدعى جوشوا دين، وعمل مدققا للجودة في السابق عند شركة "Boeing AeroSystems" الموردة لشركة "بوينغ" والذي توفي بعد مرض مفاجئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن دين كان يبلغ من العمر 45 عامًا، ويعيش في كانساس، ويعيش أسلوب حياة صحي ولم يشكو من المرض، لكنه أصبح في حالة حرجة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل وفاته، مضيفة أن دين اشتكى إلى منظمي الطيران في الولايات المتحدة بشأن خط إنتاج "سبيريت 737"، وأدلى بشهادته أيضًا في دعوى قضائية ضد مساهمي الشركة.

وتابعت الصحيفة أن الرجل أُدخل إلى المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس، وتم تشخيص إصابته بعدوى بكتيرية، ثم حدث فشل في الأعضاء.

يذكر أنه في 12 مارس/ آذار الماضي، تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في "بوينغ"، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.

عثرت الشرطة على جثة رجل يبلغ من العمر 62 عاما، عمل في شركة "بوينغ" لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.

وقالت الشرطة إنه تم تحديد سبب الوفاة على أنه جرح "ألحقه بارنيت بنفسه"، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.