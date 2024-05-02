قبل رد حماس.. الاحتلال يسرح جنود احتياط سيشاركوا في عملية رفح

العالم - الاحتلال

ونقلت الصحيفة العبرية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ حركة حماس هدّدت بعد التصريحات الإسرائيلية بشأن مواصلة العمليات العسكرية والهجوم على رفح، بأنها ستوقف المفاوضات إذا بدأت العملية هناك.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" لن توافق على إنهاء الحرب، وأن عملية رفح سيتم تنفيذها سواء تم التوصل إلى صفقة أم لا، أشارت الصحيفة إلى أنه، وفقاً لتقارير أجنبية، وافقت "إسرائيل" على مناقشة هدنة مطوّلة.

وعبر تطبيق تلغرام، أفادت القناة "12" العبرية من خلال مراسل شؤون العالم العربي غانم إبراهيم، أنه في الوقت الذين ينتظرون فيه في الكيان رد السنوار في "الميادين" يفيدون عن مخطط الصفقة التي قُدّمت لحماس. وقد حصلت على نسخة من المبادئ الأساسية للاتفاق المقترح بين الكيان والجانب الفلسطيني في غزة، في وقت ينتظر الإسرائيليون ردّ المقاومة على الاتفاق المقترح.

ويهدف الاتفاق إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين "الإسرائيليين" الموجودين في قطاع غزة، من مستوطنين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أو غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة، والعودة إلى "هدوء مستدام"، بما في ذلك إجراء ما يلزم للتوصل إلى وقف إطلاق النار .

والاتفاق الإطاري مكوّن من 3 مراحل، وستكون الدول الضامنة له هي قطر، مصر والولايات المتحدة الأمريكية.