بن فرحان يناقش التطورات في السودان مع طرفي النزاع

العالم - السعودية

وحسب ما أعلنته الخارجية السعودية تحدث بن فرحان مع البرهان وحميدتي، عبر اتصالين هاتفيين منفصلين، مساء الأربعاء، وناقش معهما مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني".

وأكد وزير الخارجية السعودي "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة".

وشدد على ضرورة "تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان".

والأحد الماضي، جددت الخارجية السعودية، في بيان لها، "دعوة السعودية للأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني".

وازدادت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين من سكانه إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.