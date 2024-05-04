مراسل العالم: شهداء وجرحى جراء قصف الإحتلال للمنازل السكنية بقطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى ان طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت انقاض المنزل المستهدف.

ولفت مراسلنا الى ان الى استهداف اسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ما ادى الى استشهاد اثنين من الاطفال حيث نقلوا الى مستشفى المعمداني.

ونوه مراسلنا الى انه في جنوب قطاع غزة لم يتوقف القصف المدفعي شرق مدينة خان يونس وفي المناطق الشرقية لمدينة رفح، حيث كان هنالك استهداف في منطقه الفخاري، ما ادى الى اصابة عدد كبير من المواطنين ونقلوا الى مستشفى غزة الاوروبي.

وأكد مراسلنا قيام الاحتلال الاسرائيلي باستهداف مجموعة من المواطنين من قبل طائرة مسيرة اصيب فيه عدد كبير من المواطنين من بينهم الاطفال، حيث وقعت هذه الغارة قرب خيام للنازحين شرق مدينة خان يونس.

ونوه مراسلنا الى ان القصف الاسرائيلي قد إزداد في رفح في الساعات الاخيرة مستهدفا عددا كبيرا من المنازل ومنها منزل عائلة الشيخ عيد ادى الى استشهاد ثلاثه مواطنين فلسطينيين، وسبق هذا القصف منزلا لعائلة ابو العينين، ما ادى الى استشهاد اربع مواطنين فلسطينيين نقلوا إثرها الى مستشفى ابو يوسف النجار.

وبين مراسلنا ان القصف المدفعي الاسرائيلي يتركز على الحدود الشرقية في كافة محافظات قطاع غزة بدءا من الشمال وينتهي في جنوب القطاع و رفح ومخيم البريج والمنطقة الوسطى وشرق حي الشجاعية وحي الزيتون واطراف بلدة بيت حانون حيث بات القصف المدفعي الاسرائيلي هو الصورة الاكبر والتركيز الاكبر للاحتلال على هذه المناطق والمنطقه التي تصل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب فيها حيث قامت الدبابات الاسرائيليه بالتمركز في هذه المناطق، منذ بداية الحرب على قطاع غزة وبلدة المغراقة والزهراء والشباب ومخيم النصيرات هما الأكثر عرضة للقصف المدفعي الاسرائيلي كونهما الاقرب لمركز تجمع الدبابات الاسرائيلية ومركز عمليات الاحتلال في هذه النقاط.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34,622 مواطنا، غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والانقاذ الوصول إليهم.

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