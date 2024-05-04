طلاب كليه الطب في باكستان يطالبون بإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل

العالم – خاص بالعالم

كما هو الحال في عشرات المدن الباكستانية، هنا في العاصمة اسلام آباد احتشد طلاب واساتذة الجامعات مؤازرة لطلاب الجامعات الامريكية الذين تعرضوا لابشع انتهاكات حقوق للانسان ممن يدعي كذباً انها ارض حماية تلك الحقوق، وذلك لا لشيء فقط لانهم خرجوا لنصرة الانسانية المنتهكة في فلسطين.

بلباس الاطباء الابيض، حضر طلاب كليات الطب والتمريض في باكستان ليطالبوا المجتمع الدولي بفتح الابواب امام الاطباء من كل العالم لانقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع دخول العدوان الصهيوني على غزة يومه الحادي عشر بعد المئتين، جدد المشاركون المطالبة بوقف آلة القتل الاسرائيلية وتجريم الاحتلال وداعميه على جرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين دون رحمة.

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