"ثنائي عربي" مرشح لجائزة استثنائية في فرنسا!

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وتضمنت قائمة المرشحين ثنائي عربي يتكون من؛ الجزائري ريان شرقي مهاجم أولمبيك ليون، والمغربي إلياس بن صغير لاعب فريق موناكو.

النجمان العربيان سيخوضان منافسة قوية على جائزة الأفضل، مع لاعب الوسط ديزيريه دويه الذي خطف الأضواء مع فريق رين خلال الموسم الحالي، بخلاف ليني يورو مدافع ليل، ووارن زائير إيمري من باريس سان جيرمان.

وشارك اللاعب صاحب الـ20 عاما في 35 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وأهدى 7 تمريرات حاسمة.

واستعاد ريان شرقي مؤخرا أفضل مستوياته بعد أن عاش بداية موسم صعبة للغاية، بسبب خلافه مع مدربه الإيطالي الأسبق فابيو غروسو.

ويتواجد المهاجم الواعد على رادار عدة فرق أوروبية تستهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية.

ولم يحسم شرقي مستقبله الدولي، إلا أن هناك عدة مؤشرات تؤكد قرب انضمامه لمنتخب الجزائر وتحديدا بعد دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي يحلم بالمشاركة فيها مع منتخب فرنسا تحت 23 عاما.

من جانب آخر، يعتبر الجناح الصاعد صاحب الـ19 عاما أحد أبرز المواهب الواعدة في فريق موناكو، وهو ما جعله محل متابعة من جانب عدة فرق كبرى من فرنسا وأوروبا.

وشارك بن الصغير في 12 مباراة بالموسم الحالي، ضمن منافسات دوري وكأس فرنسا، وأسهم خلالها بهدفين بين صناعة وتسجيل.

ومنذ تصعيده للفريق الأول لنادي الإمارة الفرنسية، خاض بن الصغير 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن بن صغير ظهر مع منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولو أن فرنسا مازالت تضغط في الكواليس من أجل إقناعه بتمثيل منتخب تحت 23 عاما في دورة الألعاب الأولمبية.