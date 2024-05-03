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وزارة العلوم الايرانية بصدد استقطاب جامعيين مفصولين من جامعات اميركية

وزارة العلوم الايرانية بصدد استقطاب جامعيين مفصولين من جامعات اميركية
الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جامعة العلم والصناعة الإيرانية أن الجامعة على استعداد لاستقطاب الطلبة الجامعيين المفصولين من الجامعات الاميركية والاوروبية المناصرين لفلسطين بالشروط والتسهيلات التي يتمتعون بها في تلك الجامعات.

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة فارس, قال رئيس جامعة العلم والصناعة الايرانية داود يونسيان انه دعما لأهالي غزة وإدانة ممارسات الحكومة الأمريكية تجاه الأساتذة والطلبة المحتجين على حرب الابادة والاعمال الاجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تعمل وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا على اعداد خطة وطنية للجامعات في هذا الصدد لقبول الطلبة المفصولين من الجامعات الاميركية والاوروبية لدعمهم لفلسطين، في الجامعات الايرانية.

وأضاف: ان جامعة العلم والصناعة الإيرانية مستعدة لقبول الطلاب المفصولين من الجامعات الاميركية والاوروبية، في هذه الجامعة.

وأشار رئيس جامعة العلم والصناعة الايرانية إلى طريقة وشروط قبول هؤلاء الطلاب وقال: اننا نقبلهم بنفس الشروط التي كان يدرسون بها ؛ أي أننا سنقدم لهم نفس التسهيلات والامكانيات التي قدمت لهم في اميركا واوروبا.

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