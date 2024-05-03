بالفيديو.. الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى انه خلال الساعات الماضية تم اقتحام اكثر من 8 مناطق في محافظة الخليل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث داهمت اعداد كبيرة بلدة بيت امر وتحديدا منطقة الظهر وقام بالانتشار في الشوارع الرئيسية والتفتيش قبل ان ينسحب بعد ساعات من هذا الاقتحام الذي نفذه وسط اطلاق للقنابل الغازية على المواطنيين الفلسطينيين.

واضاف الى ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب للاجئين شمال الخليل وقامت بالانتشار في المخيم ، فيما دارت موجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اطلق النار والرصاص تجاه الشبان لكن لم يتم تسجيل اصابات.

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