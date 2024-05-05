عبد اللهيان: الضغوط على الکیان الصهیوني زادت من إمكانية وقف إطلاق النار في غزة

العالم - ايران

وقال أمير عبداللهيان للصحفيين أمس السبت في ختام لقائاته علی هامش اجتماع القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاسلامي: انطلق اليوم في بانجول عاصمة غامبيا الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار "التنمية المستدامة للدول الإسلامية".

وأضاف: إن قضية وقف الحرب في غزة كانت على جدول أعمال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى قضية التنمية المستدامة للدول الإسلامية. وتم طرح المناقشات على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين خلال اجتماع خبراء وزراء الخارجية.

وأردف قائلا: زادت امکانیة وقف إطلاق النار في الحرب ضد غزة مقارنة بالماضي بسبب المشاورات والجهود وضغوطات الرأي العام في الساحة الإقليمية والدولية على الکیان الإسرائيلي.

وأعرب عن أمله في ایلاء الاهتمام بحقوق الفلسطينيین وتوفير الظروف الملائمة لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة وقال: يجب توفير الظروف الملائمة في غزة لإیصال المساعدات الإنسانية ونقل سكان غزة إلى منازلهم ومناطقهم.

وتابع قائلا : تم في اجتماع اليوم الأخذ بعين الاعتبار دعم مبادرة جنوب أفريقيا وقرار محكمة العدل الدولية الخاص بشأن محاكمة رؤساء الکیان الصهيوني.

وأشار إلى المشاورات الثنائية التي جرت على هامش هذا الاجتماع واستطرد قائلا: إن متابعة لقاءات القادة ونتائج اتفاقاتهم خلال الأشهر الماضية كان على جدول الأعمال لهذا اللقاءات وأجرينا نقاشاً حول القضايا الإقليمية، مع التركيز على قضية غزة وضرورة وقف الحرب.

وقال: كان لدينا اتفاقات على أنه يمكننا التحرك بشكل جماعي ومنسق للمساعدة في الخروج من هذا الوضع في المنطقة.