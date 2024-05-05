"نعم لاجتياح رفح".. بن غفير يرحب بعدم استكمال المفاوضات مع حماس

العالم - الإحتلال

وقال بن غفير في منشور على حسابه في "إكس": "أرحب بقرار رئيس الوزراء عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة".

وأضاف: "آمل أن يفي نتنياهو بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في اللقاء الذي عقده معي في الأسبوع الماضي: لا لصفقة غير مسؤولة، ونعم لاجتياح رفح".

وتابع: "رئيس الوزراء يعرف جيدا ما هو ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات".

واستؤنفت في القاهرة يوم أمس، المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في حرب الإبادة الدائرة منذ قرابة سبعة أشهر بين الإحتلال الصهيوني وحركة حماس في قطاع غزة، على خلفية اتهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، إن "[إسرائيل] لن تقدم أي التزام بشأن قضايا الهدنة قبل معرفة مدى مرونة حركة حماس".

وأضافت الهيئة أن "[إسرائيل] أكدت أن وفدها لن يتوجه للقاهرة لاستكمال المفاوضات، قبل أن تقدم حماس ردها على مقترح التهدئة".

وكان مسؤول إسرائيلي قد زعم السبت إن حركة حماس "تعرقل إمكان التوصل إلى اتفاق" تهدئة في غزة بإصرارها على وقف الحرب في القطاع.

وادعى المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "المعلومات التي تفيد بأن [إسرائيل] وافقت على وضع حد للحرب، في إطار اتفاق على تبادل للسجناء أو بأنها ستسمح للوسطاء بضمان وقف الحرب، غير دقيقة".

وأضاف "إلى الآن، لم تتخل حماس عن مطلبها وضع حد للحرب، وهي بذلك تعرقل إمكان التوصل إلى اتفاق" بشأن مقترح للتهدئة.