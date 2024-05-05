زاعما عرقلة حماس للصفقة.. غالانت يتوعد باجتياح رفح “قريبا جدا”

العالم – فلسطين المحتلة

جاء ذلك في كلمة متلفزة لغالانت خلال تفقده لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ممر “نتساريم” الذي أقامه الأخير قرب مدينة غزة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال غالانت: “رصدنا مؤشرات مثيرة للقلق على أن حماس لا تنوي التوصل إلى أية صفقة، لتبادل الأسرى”.

وأضاف أن “هذا يعني عملية عسكرية قوية في رفح في وقت قريب جدا، وفي أماكن أخرى في مختلف أنحاء القطاع”.

تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وبينما لم تعلق حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على ما أورده وزير الحرب الإسرائيلي، قال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في وقت سابق، إن حماس “حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب عن قطاع غزة، لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تخريب الجهود المبذولة”.

وأضاف هنية في بيان، أن “العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كم هائل من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة”.

وفي وقت سابق الأحد، نقل عن مصدر رفيع المستوى، تحقيق “تقدم إيجابي” بالمفاوضات بين "إسرائيل" وحماس للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.