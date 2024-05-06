عشرات صواريخ الكاتيوشا تدك قاعدة اسرائيلية ردا على قصف البقاع

العالم-لبنان
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 09:00 من يوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 09:00 من يوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 06-05-2024 م
27 شوال 1445 هـ