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عشرات صواريخ الكاتيوشا تدك قاعدة اسرائيلية ردا على قصف البقاع

عشرات صواريخ الكاتيوشا تدك قاعدة اسرائيلية ردا على قصف البقاع
الإثنين ٠٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

قصفت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

العالم-لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 09:00 من يوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 09:00 من يوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 06-05-2024 م
‏27 شوال 1445 هـ

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