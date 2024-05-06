عشرات صواريخ الكاتيوشا تدك قاعدة اسرائيلية ردا على قصف البقاع

العالم-لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 09:00 من يوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 09:00 من يوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 06-05-2024 م

‏27 شوال 1445 هـ