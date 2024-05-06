مراسلة العالم.. قوات الاحتلال تمنع نقل المصابين في طولکرم

العالم - مراسلون

عملية عسكرية مستمرة للاحتلال الاسرائيلي داخل مخيم طولكرم تخللها عدد من الاصابات والاعتقالات ومنع للطواقم الصحفية والإسعاف من الدخول إلى هذا المخيم.

لا بوادر انسحاب، هكذا يبدو المشهد، تعزيزات عسكرية من محاور عديدة يدفع بها الاحتلال الاسرائيلي إلى مخيم طولكرم.

جيش الاحتلال يداهم المنازل ويعتقل المواطنين، فيما قالت الطواقم الطبية انها لم تتمكن من الدخول إلى المخيم لنقل الإصابات، كما استهدف جيش الاحتلال نقطة للإسعاف داخل المخيم.

وقالت صفية البلبيسي وهي ضابطة في الإسعاف الفلسطيني:"جاءنا بلاغاً صباح اليوم بأن 3 شباب متطوعين في نقطة الاسعاف کانوا محاصرين في دارعبودية والجرافة قامت بتجريف البيت والجدران عليهم".

وأضافت البلبيسي اننا نجد صعوبة کبيرة في عملية نقل المصابين، اغلب المصابين يُهَرّبون من دار الی دار ويتم نقلهم بسيارات خاصة لأن جيش الاحتلال يمنع نقلهم.

طوق أمني يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على مخيم طولكرم منذ ساعات طويلة

اقتحام يشابه اقتحامات مخيمي جنين ونور شمس، المخيمات التي تنشط فيها الكتائب المسلحة.

وقال الصحفي والمحلل السياسي معين شديد لقناة العالم:"الهدف الاساسي لاقتحام قوات الاحتلال هو کسر الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي تنمو وتتنامی في صفوف القطاع الشبابي. اضافة الی ذلک احداث احذار نفسية لدی المواطن الفلسطيني من خلال عمليات الهدم والتدمير عرقلة امور حياته اليومية وهدف سياسي أخر هو تهجير سکان المخيمات. وکل هذه الاقتحامات لم تنجح حتی الان في القضاء علی ظاهرة المقاومة الفلسطينية بل تزداد وتتجذر أکثر يوماً بعد يوم".

مئات الاقتحامات شهدتها مخيمات شمال الضفة الغربية بعد السابع من اكتوبر، بهدف القضاء على القوى المسلحة الفلسطينية التي تنشط داخل هذه المخيمات ولكسر الحاضنة الشعبية للمقاومين، والهدف الرئيسي هو تهجير من هُجروا عام 48 إلى هذه المخيمات وشيدوها بالدماء.