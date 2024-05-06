بارزاني: لن نسمح المساس بأمن ايران انطلاقا من منطقة كردستان

العالم-ايران

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جرى اليوم الاثنين بطهران، بين رئيس منطقة كردستان العراق مع أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان".

ونوه بارزاني بمواقف ايران الداعمة للمنطقة، "في عهد النضال ضد نظام صدام البائد، وأيضا في مرحلة ما بعد سقوط البعث، حيث تشكلت حكومة العراق الجديدة"؛ متطلعا الى توسيع العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات ومنها الامنية والاقتصادية، أكثر فاكثر.

من جانبه رحب "احمديان" بزيارة رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الى طهران، واصفا العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي، بمن فيهم الاكراد، بانها تاريخية وثقافية وعريقة جدا.

واضاف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وفقا لارنا: ان "هذه الاواصر تنطلق من القواسم المشتركة التي تعززت على مدى الزمن، وبما يلزم علينا ان لا نسمح لاي طرف آخر، بمن فيهم الصهاينة أو الزمر المناوئة والمعادية للثورة الاسلامية، ان يخلوا بهذه العلاقات".

وأكد احمديان أيضا، على استعداد الجانب الايراني للتعاون الشامل مع منطقة كردستان، وان يتم هذا التعاون في اطار الدستور العراقي.

وفي ختام هذا اللقاء، اكد الجانبان على تنفيذ كامل بنود الاتفاق الامني الموقع بين ايران والعراق، لتحقيق النتائج المرجوة ولاسيما ازالة الفلتان الامني نهائيا.