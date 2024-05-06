بارزاني يشدد على تنفيذ الاتفاقية الأمينة بين ايران و العراق

العالم - العراق

وقال رئيس منطقة كردستان العراق: "لقد تم اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية وسنواصل التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بكل جدية".

يشار الى ان رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد وصل الى طهران يوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين، وقد التقى الاثنين كلا من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي و قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.



بارزاني: تشرفت بلقاء القائد المعظم للجمهورية الاسلامية

وعقب لقائه بقائد الثورة قال بارزاني في تغريدة عبر شبكة ايكس: تشرفت بلقاء القائد المعظم للجمهورية الاسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي في طهران. أكدت خلال اللقاء على استعداد العراق واقليم كردستان لتعزيز العلاقة مع ايران على كافة الصعد.