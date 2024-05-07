موقف الجهاد من قبول حماس مقترح الوسطاء بشأن غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال أبو غزلال لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "مع الحدث" إن اعلان حركة حماس الموافقة على مقترح الوسطاء بشأن قطاع غزة جاء ضمن أطر ومرتكزات فلسطينية متفق عليها بين حركات المقاومة.

وأضاف، أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص المقاومة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني، وكذلك تجنيب أهالي رفح المزيد من الدمار والخسائر.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان ومازال هو من يعرقل كل أتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار أبو غزلان إلى أن نتنياهو كان يحاول تحميل حركة حماس عرقلة الوصول إلى أي اتفاق بشأن غزة، موضحا أن نتنياهو بعد موافقة الحركة على مقترح الوسطاء ومن أجل الهروب من الضغوط التي يمكن أن يمارسها رئيس سي أي أيه وليام بيرنز عليه، أعلن عن تهجير الفلسطينيين من رفح.



وشدد أبو غزلان، على استعداد المقاومة في قطاع غزة للتصدي للقوات الإسرائيلية عند إجتياح رفح جنوبي القطاع، و كما أكد أن نتائج اجتياح رفح لن تكون مرضية للكيان الإسرائيلي، متوعدا القوات الإسرائيلية بمواجهة المصير نفسه عندما اجتاحت شمال ووسط القطاع حيث كبدتها المقاومة الخسائر في الأرواح والعتاد.

هذا وأعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، الذي يتألف من ثلاث مراحل، كل مرحلة تستمر42 يوما.



وتضمن المقترح انسحاب الاحتلال من وادي غزة (محور نستاريم) بشكل كامل بالمرحلة الأولى والسماح بعودة النازحين، ووقف العمليات العسكرية بشكل دائم في المرحلة الثانية، والموافقة على كسر الحصار بشكل كامل في المرحلة الثالثة.

وشددت حماس على أن الوسطاء أكدوا التزام الرئيس الأمريكي التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق. واعتبر مسؤول إسرائيلي أن المقترح يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن قبولها.