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ما هي بنود الاقتراح المصري القطري لإنهاء حرب غزة؟

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعد موافقة حماس على الاقتراح القطري المصري لصفقة التبادل وإنهاء العدوان على غزة، بات الحديث يدور عن بنود الاقتراح وتفاصيله.

العالم _ خاص بالعالم

الاقتراح يتألف من ۳ مراحل، مدة كل واحدة منها ۴۲ يوماً.

المرحلة الأولى تشمل وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وتشمل ايضاً إطلاق حماس سراح 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن نحو 800 إلى 1000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، من ضمنهم 30 محكومون بالمؤبد و20 صادرة بحقهم أحكام، بناء على قوائم تقدمها حماس.

المرحلة الثانية تتضمّن الإعلان عمّا وصفه الاقتراح بعودة الهدوء المستدام، وبدء سريانه قبل البدء بتبادلِ الأسرى بين الطرفين، وتشمل جميع من تبقّى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من المدنيين والجنود مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.

المرحلة الثالثة من المقترح يتم بموجبها، إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة، وتبادل جثامين ورفات الموتى بعد الوصول لهم والتعرف عليهم، والبدء بتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، وتعويض المتضررين كافة وفقا لخطة تشرف عليها قطر ومصر والأمم المتحدة.

وأكدت الوثيقة أنّ الضامن للاتفاق هم قطر ومصر الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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