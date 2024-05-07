يوماً بعد يوم تتضح كم كانت 'الوعد الصادق' مؤثّرة وساحقة

العالم - إيران

وقال مسجدي في تصريح للميادين، إنّ إيران لا ترغب في استمرار الحرب في غزة أو اتساعها، سيما أن حركات المقاومة ماضية في مسار المفاوضات.

وشدّد على أنّ إيران تدعم أيّ نتيجة تتوصّل إليها حركات المقاومة.

وتطرّق مستشار قائد قوة القدس في حرس الثورة خلال حديثه لعملية "الوعد الصادق"، مؤكّداً أنّ هذه العملية كانت نموذجاً بسيطاً للرد الإيراني في حال تهديد أرضها أو شخصياتها أو مواطنيها.

وأضاف: "حذّرنا أميركا و"إسرائيل" من تكرار الاعتداء على قنصليتنا"، مشدّداً على أنّه في حال تكرار ذلك سيكون الرد أكثر قوة.

كذلك، أوضح في حديثه للميادين أنّ "إسرائيل" كانت مجبورة على إعلان تصدّيها للصواريخ الإيرانية بنسب مختلفة من أجل التغطية على هزيمتها، لافتاً إلى أنّه يوماً بعد يوم تضح الأمور كم كانت عملية "الوعد الصادق" مؤثّرة وساحقة.