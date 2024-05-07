الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤
١٠:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العدوان يتواصل على غزة.. والاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم في رفح

العدوان يتواصل على غزة.. والاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم في رفح
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

في اليوم الـ215 من عدوانه على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته في رفح جنوب القطاع، موقعا شهداء وجرحى، في حين قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ان "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح والعملية البرية سيؤديان إلى مزيد من الموت والتهجير".

العالم - فلسطين

وفي الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أفادمصادر محلية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح جنوب قطاع غزة.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية برفح والعملية البرية ستؤدي إلى مزيد من الموت والتهجير.

وأضاف غريفيث ان إغلاق معبر رفح يمنع وصول الوقود ويقيد حركة المساعدات والموظفين من غزة وإليها، مشيرا الى انه لا تزال فرقنا موجودة في رفح حيث يعيش أكثر من مليون شخص بينهم 600 ألف طفل.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لاستئناف مفاوضات القاهرة بعد إعلان حركة حماس -أول أمس الاثنين- موافقتها على مقترح الوسيطين القطري والمصري لوقف إطلاق النار، إذ أعربت واشنطن عن تفاؤلها بإمكانية تضييق الفجوات بين حماس و"إسرائيل".

روابط ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران

شاهد..ردود الأفعال الدولية الرافضة لاجتياح رفح جنوبيّ قطاع غزة