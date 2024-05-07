العدوان يتواصل على غزة.. والاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم في رفح

العالم - فلسطين

وفي الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أفادمصادر محلية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح جنوب قطاع غزة.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية برفح والعملية البرية ستؤدي إلى مزيد من الموت والتهجير.

وأضاف غريفيث ان إغلاق معبر رفح يمنع وصول الوقود ويقيد حركة المساعدات والموظفين من غزة وإليها، مشيرا الى انه لا تزال فرقنا موجودة في رفح حيث يعيش أكثر من مليون شخص بينهم 600 ألف طفل.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لاستئناف مفاوضات القاهرة بعد إعلان حركة حماس -أول أمس الاثنين- موافقتها على مقترح الوسيطين القطري والمصري لوقف إطلاق النار، إذ أعربت واشنطن عن تفاؤلها بإمكانية تضييق الفجوات بين حماس و"إسرائيل".