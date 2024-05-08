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مصر تحتج برسالة على توغل جيش الاحتلال في معبر رفح ومحور فيلادلفيا

مصر تحتج برسالة على توغل جيش الاحتلال في معبر رفح ومحور فيلادلفيا
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر مصرية إن القاهرة أرسلت رسالة احتجاج إلى تل أبيب على توغل جيش الاحتلال في معبر رفح و"محور فيلادلفيا"، بعد أن أقدم الإحتلال على اجتياح رفح في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، محذراً من أن التعنّت "الإسرائيلي" قد يدفع مصر إلى مراجعة دورها في الوساطة بمفاوضات غزة خلال الفترة المقبلة.

العالم- مصر

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن معبر رفح هو المعبر الأساسي والأكثر قدرة واستعدادا لإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والقدر الكافي لتلبية الاحتياجات في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات ، "إذا كان هناك من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن معبر رفح من خلال وسائل أخرى مثل الممر أو الرصيف البحري، فهذا خطأ في التقدير".

وشدد على ضرورة التعامل مع الوضع الفلسطيني بمسؤولية واحترام إنسانية الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التصعيد والتوتر بالتزامن مع بدء مفاوضات الهدنة.

هذا ودعت مصر الإحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بما يشمل محور فيلادلفيا ومعبر رفح، مشددة على أنها ستكون مضطرة للبحث عن بدائل لإدخال المساعدات لغزة بخلاف معبر رفح.

وبحسب المصادر المصرية أن "المشاهد التي نشرها الجيش الإسرائيلي للمحور وبوابة معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي أحدثت حالة من الغضب في القيادة المصرية"

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