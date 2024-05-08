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خطة ايرانية لتصدير بضائع الى العراق بقيمة 3 مليارات دولار

خطة ايرانية لتصدير بضائع الى العراق بقيمة 3 مليارات دولار
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جمارك محافظة إيلام (غربي ايران)، سهراب كمري، عن خطط لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال هذا العام.

العالم - ايران

وقال سهراب كمري في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء: "ان حدود مهران الدولية تحتل المرتبة التاسعة بين 38 منطقة جمركية واقتصادية خاصة ومنطقة تجارة حرة في البلاد".

واوضح انه خلال العام الماضي، تم تصدير بضائع بقيمة مليار و177 مليون و119 ألف دولار عبر منفذ مهران إلى العراق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار خلال هذا العام".

وأضاف كمري: ان 700 شاحنة بضائع تعبر هذه الحدود يوميا، مبينا: "أن معظم السلع المصدرة هي الفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية وأجهزة التبريد والتدفئة ومنتجات محطات الكهرباء ومواد البناء والأدوات الحديدية".

ويمتلئ الطريق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات من مهران إلى الحدود هذه الأيام بالشاحنات التي تنقل المنتجات الإيرانية إلى العراق.

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