معرض اينوتكس.. ايران تحول ازمة الحظر الى فرصة النجاح

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة طنب للبرمجيات وحيد محراب لقناة العالم: قمنا بصناعة أول روبوت ذكي ذاتي القيادة في البلاد، ويمكن استخدام هذه الروبوتات على شكل أسطول في المستودعات وفي المصانع وصناعات السيارات وفي مختلف الصناعات. هذا الروبوت يجد البضائع بذكاء ويسلمها إلى المكان المحدد.

المعرض الدولي الثالث عشر للابداع و التكنولوجيا و معرض مانوين في نسخته الاولى للصناعات الابداعية الإيرانية الذي يقام في طهران هو خير دليل على استغلال ايران لظروف الحظر الاقتصادي و تحويلها إلى فرص للانجازات حيث يعتبر هذا المعرض الدولي حدثا فريدا من نوعه في النظام البيئي للابداع و التكنولوجيا في الشرق الأوسط لعرضه احدث الانجازات و المنتجات للشرکات القائمة على المعرفة.

وقال مساعد رئيس تطوير الابتكار لحديقة التكنولوجيا في برديس مجتبى جباري بور: يعد معرض اينوتكس بمثابة منصة لجمع الجهات الفاعلة الرئيسية والمهمة في النظام البيئي للتكنولوجيا والابداع في البلاد بهدف التعاون والتآزر والاستثمار والتواصل بين هذه المكونات يقام هذا المعرض الدولي.

وقال المدير الفني والمبيعات لشركة سيبينتا بيشه باسارجاد محسن كرامتي: منتجنا هو مادة TPU وليس لديها صناعة مماثلة في السوق ويستخدم بكثافة في الصناعة. بدأنا بإنتاج المنتج في العام الماضي ويستخدم في صناعات السيارات والفضاء والأجهزة المنزلية والرياضة كان يتم استيراده في السابق، أما الآن فقد تم إنتاجه محليًا بالكامل.

بحضور 400 شركة ناشئة و شركات قائمة على المعرفة يقام هذا المعرض الدولي بهدف تطوير المشاركة و التعاون التكنولوجي و تشجيع الشباب على ريادة الأعمال و الابتكار و أيضا خلق ثقافة الاستثمار في المجالات المبتكرة.