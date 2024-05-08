وسط تعنت نتنياهو.. انتهاء الجولة الاولى من مفاوضات القاهرة

العالم _ خاص بالعالم

قال مصدر من حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح لوسائل الاعلام ان الجولة الاولى من المفاوضات انتهت دون تقدم لان نتنياهو غير معني بالفاوضات و يحاول خداع اهالي الاسرى الاسرائيليين و كسب الوقت مشددا ان الأمور لن تكون كما كانت عليه قبل اجتياح رفح.

كما نفت مصادر مصرية مطلعة وجود توافق حتى الان على البنود الخلافية رغم موافقة حماس عليها في الاجتماعات المنعقدة هذا الأسبوع. ولفتت الى أن الوفد الإسرائيلي حاول وضع بعض النقاط الخلافية أمام المفاوضين الثلاثة اي مصر وقطر والولايات المتحدة .

بدورها نقلت وسائل اعلام عن مسؤول اسرائيلي قوله إن تل أبيب لا ترى أي مؤشرات على تحقيق انفراج في المحادثات ما يعكس تباينا مع الموقف الاميركي المتفائل بشأن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

هذا و التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه وليام بيرنز برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قادما من القاهرة لمناقشة ملف وقف اطلاق النار والمقترح النهائي ساعيا إقناعه بالموافقة عليه.

و تشمل بنود الاتفاق ثلاث مراحل يتم بموجبه وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية، بالإضافة إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى.