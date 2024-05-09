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جامعة بروكسل الحرة تنسحب من مشروع يضم مؤسسات "إسرائيلية"

جامعة بروكسل الحرة تنسحب من مشروع يضم مؤسسات
الخميس ٠٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا الانسحاب من مشروع علمي بشأن الذكاء الاصطناعي تشارك فيه مؤسستان "إسرائيليتان"، على خلفية الحرب ضد قطاع غزة.

العالم - اوروبا

وأصدرت الجامعة بياناً، الأربعاء أوضحت فيه أنّ قرار الانسحاب من المشروع العلمي اتخذ بعد تقييم جرى خلال اجتماع عقدته لجنة الأخلاقيات.

وأضاف البيان أنّ الجامعة قررت بعد التطورات الأخيرة في غزة إجراء مراجعة شاملة لجميع المشاريع البحثية التي تضم شركاء إسرائيليين.

وأكّد البيان أنّ جامعة بروكسل الحرة ليس لديها تعاون ثنائي مع كيان الاحتلال، وأّنها عازمة على مواصلة شراكاتها مع المؤسسات الفلسطينية.

وكان طلاب من الجامعة شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت بالولايات المتحدة وامتدت إلى أوروبا تنديدا للعدوان الصهيوني على غزة.

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