نفذت طائرات التجسس البريطانية عشرات الطلعات فوق غزة

العالم - فلسطين

منذ اليوم الذي قُتل فيه ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في قصف الاحتلال على غزة، جمعت طائرة التجسس البريطانية ألف ساعة من المعلومات الاستخبارية.

أفادت تقارير بريطانية أن الطائرات البريطانية هبطت في قاعدة نبفتيم في كيان الاحتلال في الثاني من فبراير. هذه هي طائرات R1 SHADOW التي لديها القدرة على توفير المعلومات اللازمة للحصول على أهداف للهجوم. ونفذت الطائرات أكثر من 200 طلعة جوية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول. في مارس كان هناك 44 طلعة جوية.

ونظرا لاحتمال أن تصدر محكمة الجنايات في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزرائه، فقد برزت مخاوف في بريطانيا من احتمال أن تكون شخصيات بريطانية أيضا في خطر بسبب تعاونها في هذه الحرب. وقد يشمل ذلك وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس.

وأقلعت الطائرات البريطانية من قاعدة القوات الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص، واستغرقت كل طلعة ست ساعات.

تعمل طائرات التجسس R1 من قاعدتها الدائمة في ويدينغتون بالمملكة المتحدة. ومؤخرًا، خصص الجيش البريطاني 110 ملايين جنيه إسترليني لتحديث الطائرات وزيادة الأسطول من ست إلى ثماني طائرات من هذا النوع.