آخر تفاصيل الهجوم الإنقضاضي لمسيّرات حزب الله على منصات القبة الحديدية

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى وجود الاستنفار الجوي في سماء المنطقة والذي قامت به الطائرات الحربية الاسرائيلية في محاولة لاعتراض إحدى المسيّرات التي دفعت بها المقاومة الاسلامية باتجاه قاعدة القبة الحديدية في بيت هلل"، حيث اصابتها بدقه لكن المحاولات التي قامت بها طائرات الـF 15 للاحتلال باطلاقها صواريخ اعتراضية وبعض البالونات الحرارية قد باءت بالفشل ولم تمنع وصول المسيرة الانقضاضية لحزب الله الى هدفها وتحقيق اصابات مباشرة في منصات القبة الحديدية في بيت هلل.



ولفت مراسلنا الى ان هذا التطور يضاف الى جملة من التطورات الميدانية المتعلقة بالعمليات التي قامت بها المقاومة خلال هذا اليوم منذ الفجر، حيث هاجمت المقاومة الاسلامية من خلالها احد المباني السكنية الاستيطانية التي يتحصن بها جنود الاحتلال واصابتها بدقة، لتعاود المقاومة الهجوم الساعة 7:00 من مساء هذا اليوم موقع راميا الذي هاجمته بالصواريخ الدقيقة، وما ان مضى وقت قليل، حتى هاجمت نفس الموقع عندما كان هنالك تجمع في الباحة أصيبت بها آليات وتحصينات جنود الاحتلال فاطلقت عليها صلية اخرى من الصواريخ.

ونوه مراسلنا الى استكمال المقاومة لعمليات الرد على الاعتداءات الاسرائيلية ولاسناد ولدعم الشعب الفلسطيني واسنادا ودعما للمقاومة الفلسطينية بعمليات استهدفت رويسة القرن في تلال كفر شوبا وموقع السماقة بالاضافة الى موقع جل العلام وغيره من المواقع الاسرائيلية الاخرى.

وكانت قد أعلنت المقاومة الاسلامية بلبنان اليوم السبت أنها شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وفي بيان لها، قالت المقاومة الاسلامية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...