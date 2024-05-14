رفع حالة التأهب وتشديد حصار الإحتلال لمنع وصول المصلين إلى القدس

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بحجة الاحتفال بما يدعونه يوم الاستقلال، أغلاق كامل ورفع لحالة التأهب بمدينة القدس المحتلة وتحويلها الى ثكنة عسكرية .اعداد كبيرة من قوات الاحتلال تنتشر بأحيائها وحاراتها القديمة وعند ابواب المسجد الاقصى المبارك لتسهيل إقتحام المستوطنين.

وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا:" ما هو ملاحظ ان المناسبات الدينية التي تخص اليهود او المناسبات الوطنية التي تخصهم أيضا يقحمون الأقصى بهذه المناسبات".

مئات من الفلسطينين الذين جاؤوا من الداخل المحتل والقدس المحتلة لأداء. الصلاة بالمسجد الاقصى المبارك تم منعهم والاعتداء عليهم وتحويل محيط البلدة القديمة الى منطقة عسكرية مغلقة وفق قرار ما يعرف بقائد شرطة الاختلال بالقدس المحتلة.

وقال الشيخ زياد ابو العلى امام مسجد شفا عمر:" هذه المرة جئنا واوقفونا على باب العمود مانعين دخولنا بسبب انه مغلق، وذهبنا الى باب الاسباط ورايناه مغلقا ورجعنا الى باب الزهر مغلق وعدنا ولا زلنا ننتظر".

المستوطنون وبقوة السلاح قاموا باقتحام المسجد الاقصى المبارك من باب المغاربة ورفعوا علم كيانهم في بباحاته الطاهرة وسط تفريغه من المصلين وأغلاق معظم ابوابه الرئيسة من قبل شرطة الاحتلال التي تقوم بحمايتهم.

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