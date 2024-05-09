التسليح الأميركي والبريطاني للإحتلال ودوره في مذابح غزة.. ما الذي يجعل إيران تغير من عقيدتها النووية؟

العالم - بانوراما

وفي موقف مغاير أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ان لندن ستواصل المضي في إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية کمال خرازي ان طهران ستضطر الى تغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال خرازي إن ايران تمتلك القدرة على إنتاج القنبلة النووية، لكن ليس لديها أي نوايا لذلك.

وأكد خرازي أن أي حماقة يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية فان طهران ستغير قوة ردعها، وتعيد النظر في عقيدتها وسياستها النووية.

وتابع خرازي أن الجمهورية الإسلامية لن تعترف بالكيان الإسرائيلي حتى وإن تم إقرار حل الدولتين.

من جانبه اعتبر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اعتبر ان القدرات العسكرية الإيرانية غير قابلة للتفاوض.

وأضاف أن هناك من كان يعتقد بضرورة التفاوض حول البرنامج الصاروخي لإبعاد شبح الحرب عن البلاد، لكن القيادة الحكيمة في إيران لم تسمح بذلك.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.