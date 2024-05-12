مئات القتلى ونزوح عشرات الآلاف في فيضانات أفغانستان

العالم – خاص بالعالم

ولاية بغلان أكبر المناطق المتضررة من جراء الفيضانات ودمر فيها بالكامل أكثر من 1500 منزل كما خلفت الفيضانات خسائر مادية في ولايات تخار وسمنغان وهرات.



وقال خان علي أفغاني متضرر من الفيضانات:"قتل العشرات ودُمرت أكثر من 80 بالمائة من المنازل السكنية. لقد فقد الناس كل ما لديهم.



وقال صاحب خان متضرر من الفيضانات:"لقد دمرت الفيضانات حياتنا بأكملها.لم تترك لنا شيئًا، لقد دمرت كل ما لدينا، حتى أنه ليس لدينا ما نرتديه".



الحكومة الأفغانية أعلنت حال الطوارئ وقررت نقل جميع الإمكانات المتاحة إلى المنطقة للمساهمة في جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين وشارك أفراد من قوات وزارتي الدفاع والداخلية ومسؤولي الحكومات المحلية في الولايات المتضررة في عمليات الإنقاذ.

لكن الزعماء القبليين في المناطق المتضررة أشاروا الى أن السلطات لم يكن لديها أي نوع من الاستعداد لمواجهة الكارثة، وأنها لا تملك المعدات الكافية أو المناسبة.

واعتبر نشطاء أفغان أن المشكلة تكمن في عدم وجود تخطيط مسبق لمواجهة الكوارث وعدم وجود تنسيق بين الحكومة والجهات الأخرى التي تساهم في أعمال الإنقاذ والإغاثة خاصة القبائل والمؤسسات الخيرية المحلية معتبرين أن ذلك يؤدي إلى خسائر أكبر.



وقال روح الله: السيول أغلقت طرق المواصلات ودمرت أراضينا الزراعية، لم يعد بإمكاننا أن نزرع في هذه الأرض بعد الآن.



ودعا وزير الاقتصاد في حكومة طالبان دين محمد حنيف الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والشركات الخاصة إلى تقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات.

وفيما تعاني أفغانستان من نقص المساعدات وقطع المساعدات التنموية التي كانت تشكل العمود الفقري لماليات الحكومة تعتبرها الأمم المتحدة من الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ.

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