غوتيريش: نحو 200 ألف فلسطيني ينزحون من رفح نحو الشمال

العالم – خاص بالعالم

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' أعلنت ارتفاع عدد النازحين من مدينة رفح إلى نحو مئة وعشرة آلاف منذ السادس من مايو/أيار الجاري.

وأكدت أنّ النزوح القسري للفلسطينيين في غزة مستمر في ظل عدم وجود منطقة آمنة في القطاع، كما شددت على أنّ الأمل الوحيد لوقف المأساة التي يعانيها الفلسطينيون هو الوقف العاجل لإطلاق النار.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش أن نحو مئتي ألف فلسطيني في حال نزوح من رفح نحو الشمال مؤكدا أن الوضع في المدينة وصل إلى الهاوية.

من جهته أفاد رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا' جورجيوس بتروبولوس، بأنّ حوالي ثلاثين ألف شخص ينزحون من مدينة رفح كل يوم. وأوضح أنّ معظم هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح خمس أو ست مرات منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأما وجهة النازحين فهي غربي رفح وشمالها ومنطقة المواصي غرب قطاع غزة بعضهم اضطر للمشي عشرات الكيلو مترات من المناطق الشرقية والجنوبية لرفح، نظرا لعدم وجود مركبات تنقلهم بسبب استهداف الاحتلال لأي جسم متحرك في المدينة.

وعلى الرغم من افتقار منطقة مواصي رفح وخانيونس لابسط مقومات الحياة من خدمات الصرف الصحي والطرقات والارصفة الا ان اهالي القطاع يلجأون اليها باعتبارها المنطقة الاكثر امنا في قطاع غزة بالنسبة الى المناطق الاخرى مع انها تعرضت لعدد من الاعتداءات في اكثر من مناسبة.

وتعد مشكلة النقص في الخيام معضلة تواجه كل من ينزح من شرق رفح، حيث ان هؤلاء كانوا يقطنون في المدارس ومراكز الايواء ولا يمتلكون خيام للاقامة فيها.

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