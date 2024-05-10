حماس: سنجري مشاورات مع فصائل المقاومة لإعادة النظر بالمفاوضات مع الاحتلال

العالم-فلسطين

وأضافت "حماس"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن "رفض الاحتلال الإسرائيلي مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول".

وتابعت: "تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق".

وأشار البيان، إلى أن "هجوم جيش العدو على رفح بعد إعلاننا الموافقة على مقترح الوسطاء، يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق".

وشدد على أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة".

وأكدت حماس، أن "الهجوم على رفح لن يكون نزهة وغزة ستكون دوما مقبرة للغزاة المحتلين".

كما حيت، "أبطال كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة في التصدي لجيش العدو وتوغلاته في كل محاور قطاعنا الصامد، وعملياتهم البطولية التي أوقعت عدداً من جنود العدو بين قتيل وجريح في رفح هذا اليوم".