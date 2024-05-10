"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد مواقع الاحتلال مستخدما صواريخ وأسلحة متنوعة

العالم - لبنان

وأشار الإعلام الحربي إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 10 مايو 2024، وفقا للآتي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 13:00: استهداف ‌‌‏التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.‏

2- الساعة 17:11: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا.

4- استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- ا‏لساعة 00:50: استهداف قوات العدو الإسرائيلي وآلياته في موقع المالكية بقذائف المدفعية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة.‏

2- الساعة 17:00: استهداف قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

3- الساعة 18:30: إعادة استهداف قاعدة خربة ماعر للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك أثناء تجمّع جنود العدو في القاعدة لرفع الأضرار.