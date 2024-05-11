مندوب مصر بالأمم المتحدة يحذر الاحتلال من جيل عربي غاضب

العالم - مصر

وقال خلال كلمة بجلسة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إن استمرار ‏العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، تسبب في حصيلة ‏قياسية من الضحايا الفلسطينيين، بلغت أكثر من 34 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، ‏وأكثر من 78 ألف جريح، عوضا عن حجم الدمار غير المسبوق الذي لحق بالقطاع‎.‎

وأضاف أن "إسرائيل" تهدف من وراء هذا العدوان تحويل غزة لمنطقة مدمرة يصعب العيش ‏فيها؛ بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري.

واستهجن رغبة كيان الاحتلال العارمة في الانتقام ‏من الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته النبيلة وتدمير أراضي دولته المحتلة.

وحذر من أن جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا وفاقدا ‏للثقة في المجتمع الدولي.

وتابع: «ما ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة من جرائم ضد ‏الإنسانية، التي وثقتها وسائل الإعلام وخلفت وراءها عددا قياسيا من الشهداء، خاصة الأطفال، ‏بالإضافة إلى الكشف مؤخرا عن مقابر جماعية؛ سيؤدي لا محالة إلى خلق جيل عربي غاضب ‏مما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم».‏

وأشار إلى الشعور المتنامي بأن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء المدنيين، بما في ذلك 12 ‏ألف طفل، ما كان ليحدث لو كان الضحايا من الطرف المعتدي أو إحدى الدول الغربية.‏