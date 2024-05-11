مندوب مصر بالأمم المتحدة يحذر الاحتلال من جيل عربي غاضب

العالم - مصر
وقال خلال كلمة بجلسة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، تسبب في حصيلة قياسية من الضحايا الفلسطينيين، بلغت أكثر من 34 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 78 ألف جريح، عوضا عن حجم الدمار غير المسبوق الذي لحق بالقطاع.
وأضاف أن "إسرائيل" تهدف من وراء هذا العدوان تحويل غزة لمنطقة مدمرة يصعب العيش فيها؛ بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري.
واستهجن رغبة كيان الاحتلال العارمة في الانتقام من الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته النبيلة وتدمير أراضي دولته المحتلة.
وحذر من أن جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا وفاقدا للثقة في المجتمع الدولي.
وتابع: «ما ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة من جرائم ضد الإنسانية، التي وثقتها وسائل الإعلام وخلفت وراءها عددا قياسيا من الشهداء، خاصة الأطفال، بالإضافة إلى الكشف مؤخرا عن مقابر جماعية؛ سيؤدي لا محالة إلى خلق جيل عربي غاضب مما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم».
وأشار إلى الشعور المتنامي بأن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء المدنيين، بما في ذلك 12 ألف طفل، ما كان ليحدث لو كان الضحايا من الطرف المعتدي أو إحدى الدول الغربية.