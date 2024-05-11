السبت ١١ مايو ٢٠٢٤
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تفند مزاعم انسحابها من المفاوضات وتفضح الاحتلال 

حماس تفند مزاعم انسحابها من المفاوضات وتفضح الاحتلال 
السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن كل المبادرات والعروض التي طرحتها الحركة فشلت بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العالم - فلسطين

وأضاف الحية في تصريحات نقلتها حماس، عبر موقعها الإلكتروني: "نريد التهدئة وتحقيق صفقة تبادل حقيقية لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه الشخصية وأطماعه السياسية".

وشدد على أن قوات الاحتلال مصرة على مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبينا أن الحديث يدور عن مفاوضات تحت نيران الاحتلال.

وتابع: «المفاوضات تراوح مكانها بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في رفح، وحاليا لا توجد مفاوضات وكل ما يقوله نتنياهو هدفه إرضاء شعبه».

وأفاد ان الحركة لم تعلق المفاوضات ولم تنسحب منها، مؤكدا أن الاحتلال انقلب على اقتراح الوسطاء ويريد كسب المزيد من الوقت على حساب المفاوضات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستطيع أن توقف الحرب، لكنها لا تقوم بذلك وهي متفقة مع الاحتلال،

وتابع: «نستجيب فقط لمصلحة الشعب الفلسطيني بعيدا عن الضغوط السياسية والعسكرية، ونتمنى أن تكون الوساطة الأميركية غير منحازة إلى إسرائيل في مسار المفاوضات، والشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكم قطاع غزة، ونرفض وجود أي جهات أجنبية داخله».

روابط ذات صلة

صفقة غزة وموافقة حماس على مقترح مصر وقطر لوقف النار

في قطر.. جولة جديدة لانقاذ مفاوضات الهدنة من الإنهيار +فيديو