فصائل المقاومة بدمشق تحيي ذكرى النكبة وتعد بالتصعيد حتى نيل الحرية

العالم – خاص بالعالم

والرسالة واضحة ان المقاومة من خلال تمثيل محورها المتكامل في هذا المهرجان وعدت بالتصعيد و لن تحيد عن موقفها حتى تدخل فلسطين محررة.

وقال حسن حب الله مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله:"ما نشهده اليوم في فلسطين من الثبات في الارض يعني شيء، وكأن قضية فلسطين قد حصلت الآن، وكأن هذا العام هو عام 1948، وليس عام 2023 او 2024 وهذه الروح هي الأساس".

فصائل المقاومة الفلسطينينة شكرت محور المقاومة في لبنان و اليمن والعراق والدور الايراني والسوري الذي امن بالحق الفلسطيني منذ البداية ودعم بكل اشكاله المقاومة وانهم شركاء النصر

وقال د.محمد قيس امين عام منظمة الصاعقة/ و الامبن العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث:"شعبنا تعرّض للقتل في مجازر لم يشهدها التاريخ من قبل ولا في الحروب العالمية في الحربين العالميتين السابقتين، فشعبنا مصرّ على أن يبقى صامدا في وجه هذا الإحتلال".

وقال خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني:"نحن أمام تحولات استراتيجية في القضية الفلسطينية في المنطقة وفي العالم، واصبحت معركة طوفان الاقصى ونتائجها وتداعياتها لها ترابط كبير بالتجاذبات الاقليمية والدورية نحن أمام هذه الإنتصارات على مسافة قريبة من تحقيق الانتصار لشعبنا وقضيتنا".

الحاضرون اكدوا ان معركة طوفان الاقصى غيرت شكل العالم والاصطفافات مع هذه القضية فاليوم ليس الفلسطيني وحده موقن بالعودة مع محور المقاومة، بل كل الشرفاء و الاحرار في العالم يهتفون لاجل هذا الحق ؛ والفضل بذلك لكل التضحيات التي قدمت على درب القدس منذ عام الـ٤٨ حتى يومنا هذا

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