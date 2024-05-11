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فيديو/مشاهد من مسيّرة اسرائيلية متطورة أسقطتها سرايا القدس بغزة

السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت مشاهد من سيطرة مجاهديها على طائرة اسرائيلية بدون طيار من نوع "سكاي لارك" المتطورة في مدينة غزة.

العالم- فلسطين

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الاسرائيلي، واستهدفت قواته المتوغلة في قطاع غزة، موقعة فيه المزيد من الخسائر.

وعرض الاعلام العسكري للسرايا مشاهد لطائرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" أسقطها المجاهدون وسيطروا عليها في مدينة غزة.

وأفاد الاعلام العسكري لسرايا القدس، أن المجاهدين قصفوا بالهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما فجروا عبوتين أرضيتين شديدة الإنفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة بشارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وبدورها، دمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما دمرت كتائب المجاهدين دبابة صهيونية باستهدافها بعبوة مضادة للدروع محيط مستوصف الزيتون في محور تقدم حي الزيتون.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أن وحداتها القتالية تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محور حي الزيتون.

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