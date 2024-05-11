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تعرف على الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة

تعرف على الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة
السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن.

العالم _ الأميرکيتان

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

الدول المعارضة

الولايات المتحدة

الاحتلال الإسرائيلي

الأرجنتين

التشيك

هنغاريا

مايكرونيزيا

ناورو

بالاو

بابواغينيا الجديدة

الدول الممتنعة

ألبانيا

النمسا

بلغاريا

كندا

كرواتيا

فيجي

فنلندا

جورجيا

ألمانيا

إيطاليا

لاتفيا

ليتوانيا

مالاوي

جزر مارشال

موناكو

هولندا

مقدونيا الشمالية

باراغواي

مولدوفا

رومانيا

السويد

سويسرا

أوكرانيا

المملكة المتحدة

فانواتو

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