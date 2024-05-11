مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة ‌'بيت هلل' ومنصات للقبة الحديدية

العالم- لبنان
وفي بيان لها، قالت المقاومة الاسلامية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شَن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل بعضها بشكل كامل".
هذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 11-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل بعضها بشكلٍ كامل.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 11-05-2024 م
2 ذو القعدة 1445 هـ