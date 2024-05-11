مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة ‌'بيت هلل' ومنصات للقبة الحديدية

العالم- لبنان

وفي بيان لها، قالت المقاومة الاسلامية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".

هذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَنَّ مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 11-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكلٍ كامل.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 11-05-2024 م

‏2 ذو القعدة 1445 هـ