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مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة ‌'بيت هلل' ومنصات للقبة الحديدية

مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة ‌'بيت هلل' ومنصات للقبة الحديدية
السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية بلبنان اليوم السبت أنها شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

العالم- لبنان

وفي بيان لها، قالت المقاومة الاسلامية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".

هذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَنَّ مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 11-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكلٍ كامل.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 11-05-2024 م
‏2 ذو القعدة 1445 هـ

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