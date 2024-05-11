العالم - خاص بالعالم

وقال شفيق فيى حوار خاص مع قناة العلام الإخبارية خلال برنامج "البعد الرابع" إن كيان الاحتلال الإسرائيلي لو دخل حربا مباشرة مع إيران ستكون الخسائر ثقيلة عليه.

وأضاف، أن المرحلة الجديدة التي دخلها "الصراع" بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي وهي مرحلة الاشتباك العسكري وفي أي لحظة ممكن أن تتطور إلى شيء أكبر.

ورأى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ابتلع الهجمة الإيرانية، خشية تطورها، وان كان رد بشكل محدود على هذه الهجمة، خشية الرد الإيراني.

كما قال المفكر الإسلامي والعربي إن الشعب الفلسطيني كان يرحب بالصواريخ الإيرانية عندما كانت تنطلق من تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي في عملية الوعد الصادق، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والعربي محتضنا للمقاومة.