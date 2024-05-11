شاهد/ وصول العاصفة الشمسية إلى بلد عربي!

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وقد وصل تأثير هذه العاصفة والانفجار الشديد الذي حدث بـ الشمس إلى بلد عربي حيث أظهرت صور ظهور الشفق القطبي في الجزائر، حيث تداولت عدة حسابات على منصة "إكس" صورا من ولاية بجاية تحديدًا.

وأوضحت صور نشرتها حسابات مهتمة بالمناخ ورصد أحوال الطقس، سماء مدينة بجاية ويغطيها اللون الزهري.

وأمس الجمعة، ضربت أقوى عاصفة شمسية منذ أكثر من عقدين الأرض، ما أدى إلى ظهور أضواء مذهلة في السماء شملت أوروبا وأمريكا، وهددت بتعطيل محتمل للأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء مع استمرارها حتى نهاية الأسبوع.

ويعد النشاط الشمسي قوي للغاية لدرجة أن الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، المعنية بمراقبة الطقس الفضائي، أصدرت تحذيرًا غير عادي للعاصفة الخميس للمرة الأولى منذ 19 عاما، ثم تم ترقيتها إلى تحذير أكبر يوم الجمعة.